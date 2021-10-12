Лобода после советов Васильева облачилась в брюки цвета слоновой кости с пуговицами на пятой точке

Историк моды уверен, что этот оттенок всегда выглядит благородно.

Певица Светлана Лобода появилась на улицах Парижа в брюках классического кроя оттенка слоновой кости. Они оказались с изюминкой — на пятой точке звезды красовались пуговицы.

О тоне слоновой кости ранее высказывался историк моды Александр Васильев. Ведущий «Модного приговора» на Первом канале считает, что этот цвет всегда выглядит благородно и смотрится лучше кипельно-белого.

К необычным брюкам Светлана Лобода подобрала рубашку из кожи, которую заправила вовнутрь. Изящные открытые туфельки с острым мысом и сумочка на длинном ремешке завершили образ певицы.

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