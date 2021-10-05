«Роскошь в чистом виде»: Лобода устроила дефиле на улице в белоснежной пушистой шубе и алом мерцающем платье

Светлана Лобода устроила впечатляющее дефиле напротив Московского дома кино под собственную песню «Американо».
Звезда примерила шикарную белоснежную шубу из пушистого меха и алое мерцающее платье с глубоким декольте, разрезами и длинной бахромой. Видео с этим луком в стиле вамп певица обнародовала в личном блоге.
«Этой осенью особенно холодно», — подписала она его, цитируя строки из своей композиции.
«Невероятная!», «Красотка», «Огонь!», «Как же это шикарно», «Роскошь в чистом виде», — написали под роликом фолловеры Светланы Лободы.
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