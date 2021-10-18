Очень актуален осенью и зимой: Лобода поддержала тренд на оттенок латте, купив в этом цвете костюм

Александр Васильев на шоу Первого канала «Модный приговор» заметил, что каждой осенью деликатные тона коричневого становятся актуальными. Поэтому одежду в этих оттенках женщины могут смело покупать на несколько сезонов вперед.

Эвелина Хромченко заметила, что в этом сезоне вариации коричневого предпочтительны особенно. Что приятно, их можно смело миксовать между собой в одном образе — тут трудно ошибиться и совершить модный провал.

«Все оттенки песочного, латте, специй очень актуальны в сезоне осень-зима 21/22», — назвала ведущая.

Тренд на тон латте поддержала Светлана Лобода, которая приобрела деловой брючный костюм. В нем она предстала в свете в компании Анжелики Реввы, снизив градус официальности при помощи украшений — многослойного колье и крупного перстня с камнем.

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