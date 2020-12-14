В стиле снегурочки: Захарова отметилась на прогулке в пушистой шубке и шапочке со стразами

45-летняя звезда «Кадетства» Елена Захарова вышла на прогулку в пушистой норковой шубке оттенка капучино и темно-синей шапочке крупной вязки, инкрустированной стразами. Снежинки задержались в рыжих волосах актрисы, и она вдруг напомнила некоторым своим поклонниками сказочную героиню русских зимних сказок.

«Как снегурочка», «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?», «Морозко нужен рядом или Дед Мороз», — написали фолловеры в Сети, отреагировав на обнародованный снимок в мехах.

«При моем спокойном отношении к зиме, я люблю снег, когда природа вокруг словно укрывается белым воздушным одеялом!» — прокомментировала Елена свой образ в Instagram.

К слову, в том же оттенке выбрала себе шубку жена Гарика Мартиросяна Жанна Левина-Мартиросян. Она купила модель с капюшоном, поэтому головной убор ей не нужен.

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