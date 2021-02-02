«Сколько радости и счастья»: Елена Захарова поставила на коньки трехлетнюю дочку

Актриса Елена Захарова обожает кататься на коньках и когда-то даже блистала на льду в популярном шоу «Ледниковый период». Звезда решила «тряхнуть стариной» и пришла на ГУМ-каток, чтобы проверить справедливость поговорки о памяти ног.

Вместе с собой на лед 45-летняя Елена Захарова привела и маленькую дочку, которой в декабре исполнилось три года.

«Сколько радости и счастья сегодня испытала я, попав наконец-то на любимый ГУМ-каток. Прошло больше 10 лет после моего участия в «Ледниковом периоде», а ноги все помнят. И впервые на лед встала моя доченька!» — поделилась Елена Захарова в Instagram.

Звезда показала на видео, как выписывает красивые па на коньках. А вот кадрами с наследницей актриса предпочла не делиться.

Елена Захарова прячет трехлетнюю дочку от излишнего внимания общественности и даже пока не сообщила, какое имя дала девочке при рождении.

Напомним, несколько лет назад Елена Захарова пережила жуткую трагедию. От инфекции скончалась ее грудная дочка Анна-Мария, в феврале этого года малышке могло бы исполниться десять лет.

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