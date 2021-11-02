«Ангелочек мой! Десять лет без тебя»: Елена Захарова до сих пор горюет о своем ребенке

Как бы то ни было, а материнское сердце не залечит чудодейственное средство, когда речь идет о смерти ребенка. Время и советы тут бессильны. Актриса Елена Захарова до сих пор горюет по своей малышке. Звезда сериала «Кадетство» была на седьмом небе от счастья, когда в 2011 году у нее родился первенец. Дочку они с мужем Сергеем Мамотовым назвали красивым именем — Анна-Мария. Но малышка прожила слишком мало. Буквально через восемь месяцев после своего рождения крошка подхватила острую вирусную инфекцию и скончалась.

Произошедшая трагедия разделила жизнь Елены Захаровой на до и после. Она осталась совсем одна. Из семьи после смерти ребенка ушел даже муж актрисы. Они расстались почти сразу же. Спустя годы Захарова стала приходить в себя. В 2017 году она снова стала мамой. Но теперь актриса не показывает дочку и скрывает ее имя.

Но все же боль утраты преследует Елену и сейчас. В своем микроблоге она поделилась редким памятным снимком старшей дочери. Этот кадр был сделан еще при жизни Анны-Марии. Со дня ее смерти прошло уже десять лет. А Захарова все еще горюет по своему ребенку, пишет 5-tv.ru.

«Сколько боли! Нельзя матерям хоронить своих детей», «Такое пережить нельзя! Эта боль всегда в сердце», «Как жаль ребеночка и его мамочку», «Терпения и сил!» — пишут пользователи Сети.

«Машенька, ангелочек мой! Десять лет без тебя!» — Елена Захарова почтила память покойной дочери.

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