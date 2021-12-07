«Не понятно, кто старше»: Навка появилась в ресторане в Эмиратах с дочкой от Жулина

Саша Жулина прилетела в Дубай, чтобы поддержать маму с ее ледовым шоу.

Татьяна Навка представила публике в Арабских Эмиратах своей ледовый спектакль «Спящая красавица. Легенда двух королевств». На арене также выступила ее младшая дочь Надя Пескова, а старшая Саша Жулина поддержала своих родственниц, приехав тоже в Дубай.

Фигуристка призналась поклонникам, что она счастлива провести время со своими дочками. С младшей наследницей звезда много прогуливается, а со старшей — посещает заведения.

Накануне Татьяна Навка пришла с Александрой Жулиной в ресторан на фоне сверкающих небоскребов. Спортсменка облачилась в легкое платье с цветочным принтом, а ее дочь — в светлый жакет.

«Моя наимудрейшая!» — подписала обнародованное фото из ресторана Татьяна Навка.

Фолловеры моментально отреагировали на снимок 46-летней Навки с 21-летней дочерью, поразившись моложавости фигуристки. Многие заметили, что они выглядят словно ровесницы.

«Если честно, не понятно, кто из вас старше», «Вы как сестры», «Как близнецы», «Татьяна, давно восхищаюсь вашим внешним видом. Просто поразительно, вы ведь не старше своей дочери выглядите», — написали пользователи Сети.

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