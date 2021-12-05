Жульен с грибами в тесте филло: видеорецепт
Видео
Модные шубки звезд: подборка дизайнера
Видео

«Раиса тоже тусит с молодежью»: Навка вывела в ресторан в Дубае моложавую маму и взрослую дочь

Фигуристка прилетела в Арабские Эмираты со спектаклем на ледовой арене.

«Раиса тоже тусит с молодежью»: Навка вывела в ресторан в Дубае моложавую маму и взрослую дочь
Татьяна Навка. Фото: Global look press

Татьяна Навка и Алина Загитова выступили в ледовом театрализованном шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Дубае. Мероприятие прошло при аншлаге.

Также на ледовую арену в Арабских Эмиратах вышла младшая дочь Татьяны Навки Надя Пескова. Приехала поддержать родственниц и старшая наследница олимпийской чемпионки Александра Жулина, а также ее мама Раиса Анатольевна.

После успешного представления жена Дмитрия Пескова вывела своих близких в ресторан. Звезды облачились в элегантные одежды и попробовали изысканные блюда.

«Раиса тоже тусит с молодежью», -похвасталась мамой Татьяна Навка.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Александра ЖулинаНавкановости шоу-бизнесаРаиса НавкаТатьяна Навка