«Раиса тоже тусит с молодежью»: Навка вывела в ресторан в Дубае моложавую маму и взрослую дочь

Фигуристка прилетела в Арабские Эмираты со спектаклем на ледовой арене.

Татьяна Навка и Алина Загитова выступили в ледовом театрализованном шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в Дубае. Мероприятие прошло при аншлаге.

Также на ледовую арену в Арабских Эмиратах вышла младшая дочь Татьяны Навки Надя Пескова. Приехала поддержать родственниц и старшая наследница олимпийской чемпионки Александра Жулина, а также ее мама Раиса Анатольевна.

После успешного представления жена Дмитрия Пескова вывела своих близких в ресторан. Звезды облачились в элегантные одежды и попробовали изысканные блюда.

«Раиса тоже тусит с молодежью», -похвасталась мамой Татьяна Навка.

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