Вечерняя прогулка по Дубаю: Навка облачилась в нежно-женственное платье с рюшей и рукавами-фонариками

46-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выбрала этой зимой Дубай для своего отдыха. В Арабские Эмираты спортсменка улетела в сопровождении 21-летней дочери Александры Жулиной.

больше по теме Кети Топурия вслед за Софьей Эрнст появилась на публике в красном платье с фантазийными разрезами Кети Топурия в таком облике снялась в новогодней программе.

Татьяна Навка известна своим хорошим вкусом и умением вдумчиво следовать моде. В настоящий момент наряду с трендом на удобство, который отразился в популяризации оверсайза, трикотажа и спортивного стиля, актуальны женственные детали гардероба. Это рукава-окорока, рукава-фонарики и бишоп, а также воланы, рюши, приталенные силуэты, жизнерадостные ткани в цветок. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».

Татьяна Навка выбрала себе наряд для променада по вечернему Дубаю в соответствии с этими трендами. Она облачилась в платье с цветочным принтом с рукавами-фонариками и рюшей по подолу. Изюминкой образа стал V-образный вырез на спине.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.