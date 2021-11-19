Кто же сильнейший: на НТВ выйдет финальный выпуск «Шоумаскгоон»

В субботу, 20 ноября, зрителей канала НТВ ждет финал оригинального музыкального проекта «Шоумаскгоон», где на одной сцене собрались бывшие участники популярных передач «Маска», «Ты супер!» и «Суперстар!».

Восемь выпусков до этого звезды нас исполнением хитов в необычных для себя жанрах, и вот настала пора определить победителя. В финале прозвучат такие песни, как «На берегу неба», «Симона» и Personal Jesus, а для оценки артистов придет известный композитор Игорь Крутой.

Напомним, к финалу по очкам лидирует Диана Анкудинова – у нее 417 баллов. За ней идут Карина Кокс (404 балла) и Анатолий Цой (372 балла). В этом телепроекте звезды сами оценивают друг друга, рискуя не только победой, но и дружбой.

Не пропустите финал «Шоумаскгоон» — 20 ноября в 20:20 на канале НТВ.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.