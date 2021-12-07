«В «Танцах» я всегда»: Ляйсан Утяшева ответила на слухи, что покинула популярное шоу

Как заметила телеведущая, она не хочет давать интервью по этому поводу.

Гимнастка Ляйсан Утяшева прокомментировала появившиеся многочисленные слухи, что якобы не так давно она покинула проект «Танцы».

«Так, ребят, я не даю интервью! Но конечно, в «Танцах» я всегда». Ляйсан Утяшева

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, якобы Ляйсан Утяшеву заменит в шоу «Танцы» экс-участница проекта Ульяна Пылаева. Надо сказать, что тандемы из основного ведущего и «помощника за кулисами» есть во многих телепроектах.

Напомним, что Ляйсан Утяшева ведет проект «Танцы» с 2014 года. Ее недоброжелатели не раз утверждали, что на шоу она попала благодаря своему мужу. Добавим, что факт ухода Утяшевой из «Танцев» уже опровергли на канале ТНТ, сообщает «Комсомольская правда».

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