«Паша, я тебя люблю»: Утяшева в юбке макси и дутой куртке появилась на концерте Воли

Юморист устроил свое сольное выступление в «Крокус Сити Холле». В первых рядах сидели его друзья и жена.

Ляйсан Утяшева уже длительное время счастлива в браке с Павлом Волей. Недавно они отметили девятую годовщину со дня свадьбы. Телеведущая вместе с возлюбленным несколько дней провела в Париже. Они посещали рестораны и музеи. Примечательно, что потом супруги также появились на публике в Москве. Накануне они посетили светский ужин Дома Cartier.

У Утяшевой подрастают дети — дочка София и сын Роберт. Но пара редко показывает своих наследников. И если на концерте в Дубае телеведущая привела их на выступление папы, то на этот раз она решила их не брать.

1 декабря в «Крокус Сити Холле» состоялся большой сольный концерт Воли. За кулисами Ляйсан запечатлела себя в свитере и пуховой куртке. Она также надела теплую пуховую юбку макси. Спортсменка попросила гостей не волноваться из-за задержки выступления.

Позже Утяшева расположилось в одном из первых рядов вместе со Светланой Бондарчук. Она показала почти полный зал зрителей.

«Паша, я тебя люблю», — поддержала звезда возлюбленного.

Публика восхитились семейной идиллией. Многие одарили пару комплиментами. «Ну что за прелесть», «Теперь Ляся признается в любви, все честно», «Какая красивая, такой уютный образ», «Ну что за пара! Классные», «Столько лет вместе, а глаза горят», «Вот это вечер! Удачи», «Ляйсан, вы идеальная жена», «Ох, какие вы чудесные», — стали писать пользователи Сети.

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