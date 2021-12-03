«Папины упражнения»: Саша Плющенко показал, что вытворяет на льду в свои восемь лет

Саша Плющенко — старший сын в семье Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Звездные родители много времени уделяют будущему сына – с малых лет Гном Гномыч на льду. Тренировки на льду и в зале занимают много времени восьмилетнего Саши, и иногда он показывает в своем инстаграме, как все проходит.

«Папины упражнения», — написал Гном Гномыч под свежим видео.

Фанаты пришли в восторг от увиденного.

«Мальчика ждет большое будущее! Умница! Труженик, упорный малый! Добьется поставленной цели. Ай да молодец. Папин шаг повторяет. По-моему, так никто из старших не смог повторить», — писали пользователи Сети.

Напомним, в начале следующего года Саша отметит свое 9-летие. В прошлом году у него родился младший брат Арсений.

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