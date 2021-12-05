Мережко об умершем Рудинштейне: «Таких людей нашему кинематографу не хватает»

О покойном продюсере говорят, что он был смелым и неравнодушным человеком.

В день смерти продюсера Марка Рудинштейна звезды из мира кино начали делиться воспоминаниями о том, каким был это мужчина.

Сценарист и режиссер Виктор Мережко рассказал, что последний раз видел с коллегой год назад – предлагал ему один проект. Однако Марк Григорьевич уже тогда плохо себя чувствовал: тяжело ходил, задыхался.

Однажды Мережко спросил его, почему стареющий продюсер не уедет в Израиль, на что Рудинштейн ответил: «Я не хочу. Я люблю Россию».

«Хороший человек был. Выдающийся организатор мощной энергии, порядочности, опыта, профессионализма, смелости, отчаяния… Жалко! Таких людей нашему кинематографу не хватает, — цитируют режиссера «Известия». — Сложная была фигура, но достойная. Был остер на язык, имел много врагов — заслуженно и незаслуженно. И был принципиален в своей оценке определенных персон и событий».

Народная артистка СССР Инна Чурикова назвала Рудинштейна неравнодушным и значительным человеком.

«Огромная печаль, что уходят люди, — цитирует актрису канал «Звезда». — Мне трудно, и я очень опечалена. Мне кажется, он был значительный человек».

Напомним, известный продюсер скончался 5 декабря в московской больнице, куда попал после инфаркта.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.