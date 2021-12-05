Трое в темном: Ярмольник впервые за долгое время предстал в свете с женой и дочкой – художницами

Леонида Ярмольника частенько можно увидеть на телевидении, да и кинокартины, в которых он снимался и продолжает сниматься популярны у российских зрителей.

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А вот его жена Оксана Ярмольник, дизайнер и художник по костюмам для театра и кино, а также дочь Александра Ярмольник, художник по стеклу – личности хоть и известные в узких кругах, но не очень публичные.

Поэтому многие поклонники артиста были рады увидеть всю семью на выставке работ Александры Ярмольник, а также их фотографии в личном блоге актера.

Все семейство предстало в галерее в темных одеяниях. Жена Леонида Ярмольника появилась в брючном комплекте черного цвета, при этом голову Оксаны венчала меховая шапка.

Дочь артиста примерила чернильное Х-силуэтное платье и туфельки на каблуке.

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