«Пожалуйста, напишите, что я не одна жру в два часа ночи!»: Бузова показала, чем тешит себя ночью

Телеведущая призналась, что недавно села на диету.

Певица и телеведущая Ольга Бузова вернулась с празднования дня рождения Дани Милохина глубоко за полночь. Но в объятия Морфея не спешила, а устроила себе колбасный чит-мил.

В своем Telegram-канале телеведущая сначала загадала загадку, сняв колбасу, хлеб, помидоры и вопрошая, что сейчас будет. И вскоре рассекретила, что у нее – время бутербродов.

«Простите, я знаю, что это мегавредно, я тоже со вчерашнего дня на диете, потому что я мегапоправилась в больнице за две недели. Но 02:40 – это горячие бутеры с докторской колбасой, там еще помидорка, Оливье, какая-то еще вкусняшка. Пожалуйста, напишите, что я не одна жру сейчас!», — взмолилась красотка.

Аудитория в мессенджере у Бузовой подобралась более лояльная, чем в Instagram, поэтому в комментариях красотке посочувствовали и поддержали.

Ранее Бузова признавалась, что очень поправилась после съемок «Х-Фактора» в Белоруссии. Она особенно пристрастилась к драникам и колбасе, любовь к последней перенесла даже к себе в спальню, поглощая бутерброды перед сном.

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