«Эти драники со сметанкой, эта колбаска»: Бузова в легинсах не смогла скрыть располневшие бедра и живот

Девушка за последнее время заметно поправилась, о чем сама подтвердила в беседе с журналистами.

На «Новой волне» открываются не только новые имена восходящих звезд шоу-бизнеса, но и секреты признанных селебрити. И один из таких поведала сама Ольга Бузова, певица, актриса МХАТ им.Горького и телеведущая. Девушка сейчас задействована в белорусском «Х-факторе», где сидит в жюри, и за это время набрала лишних сантиметров в разных местах.

«Такие гостеприимные, так пытаются меня накормить. И эти драники со сметанкой, эта колбаска – все по ГОСТу, так все вкусно, поэтому я, конечно, чуть-чуть поправилась», — откровенно призналась красотка.

Как будто в подтверждение своих слов Бузова появилась на саунд-чеке второго дня фестиваля в футболке и легинсах, которые подчеркнули располневший живот звезды и массивные бедра. А вот на снимках в профиле, которые опубликовала теледива, уже все «чисто» — никаких следов лишних килограммов, ведь девушка старается постить в ленту только идеальные кадры.

Напомним, перед тем как приступить к съемкам в Минске, поющая телеведущая месяц провела в Африке. Там девушка снималась в новом телепроекте канала ТНТ вместе с Михаилом Галустяном.

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