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Из детдома в кумиры миллионов: Даня Милохин отмечает 20-летие

Юный тиктокер принимает поздравления от звезд и поклонников.

Из детдома в кумиры миллионов: Даня Милохин отмечает 20-летие
Даня Милохин. Фото: globallookpress.ru

Даня Милохин отмечает 20-летие. Знаменитый тиктокер уже принимает поздравления от звезд и поклонников. Первыми Милохина поздравили коллеги по цеху. Тиктокеры в новогодних костюмах, выкрикивая поздравления, измазали тортом лицо юного артиста.

Фото Дани Милохина
Даня Милохин. Фото: instagram.com/danya_milokhin

Для Дани Милохина уже оставили свои поздравления Ольга Бузова, Филипп Киркоров и Клава Кока. Коллега по шоу «Ледниковый период» Евгения Медведева опубликовала в stories своего Instagram видео, где тиктокер катается по льду под свою песню.

Скрин stories Евгении Медведевой
Скрин stories Евгении Медведевой: instagram.com/jmedvedevaj

Даня Милохин покорил российский шоу-бизнес за какие-то пару лет. Из никому неизвестного детдомовского мальчика Даня превратился в кумира миллионов, который делит сцену с Николаем Басковым и лед с олимпийской чемпионкой Евгенией Медведевой.

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«Ледниковый период»Данила МилохинДаня МилохинДаня Милохин последние новостиЕвгения Медведева