Абсолютно лыс и с выдающимся животиком: как сейчас выглядит Константин Райкин

Константин Райкин изначально стал известен советской публике, как сын невероятной знаменитости СССР Аркадия Райкина, чьих концертов и выступлений на телевидении все зрители ждали с нетерпением.

Позже люди поняли, что Константин Аркадьевич не менее талантливый артист. Однако в 1988 году он возглавит театр «Сатирикон» и станет реже мелькать на публике.

Его выход в свет 6 декабря, когда он предстал в Театре им. Евгения Вахтангова на премии «Звезда театрала» — редкий случай. И хотя его голова была абсолютно без волос, а пиджак не смог скрыть выступающего животика, 71 год дать ему было невозможно. Артист двигался уверенно, бодро, спину держал прямо.

Также на мероприятии можно было увидеть живую легенду российской сцены – 80-летнего Алексея Бородина, художественного руководителя Российского академического молодежного театра. Премию «Легенда сцены» ему вручили на сцене.

А вот 94-летний Юрий Григорович прийти на церемонию не смог. За него награду получила балерина Анна Никулина.

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