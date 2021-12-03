«Почему она меня выбрала?»: Ургант опубликовал письмо-прощание с умершей бабушкой

В Санкт-Петербурге умерла народная артистка России Нина Ургант. Об этом сообщили в Александринском театре, где служила актриса. Ей было 92 года.

Советский и российский зритель особенно запомнил ее по роли медсестры Раи в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». А также песни Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» с пронзительным текстом, которую она в нем исполнила.

Внук Нины Ургант Иван Ургант написал трогательное письмо-прощание в ее адрес, обнародовав его в личном блоге.

«А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. «Ванята, приезжай», — и я на двойке, автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю и смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду… А утром мы еще на дачу поедем. И я обязательно на переднем сиденье. Как будто бы я уже взрослый…» — рассказал Иван Ургант.

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