Яркая дама: Гришаева вышла к поклонникам в алом платье со шлейфом и модным декольте

Москва встретила в Театре им. Евгения Вахтангова участников премии «Звезда театрала». Ведущими мероприятия стали популярные актеры театра и кино Нонна Гришаева и Александр Олешко.

Олешко вышел к публике в классическом костюме-тройке с белой рубашкой, а его спутница выделилась ярким алым пятном. Нонна Гришаева облачилась в роскошное платье по фигуре со шлейфом, изюминкой которого стало трендовое декольте в виде выреза спереди.

Одежда с такими вырезами сейчас очень актуальна, рассказывал ранее стилист Александр Рогов.

Александр Олешко перед тем, как отправиться на сцену, успел рассказать журналистам, что на Новый год сыграет одну из своих любимых ролей – Деда Мороза. Правда не на сцене – пойдет поздравлять друзей и близких.

«Жизнь мужчины делится на три периода: ты веришь в Деда Мороза, не веришь в него, а потом ты сам Дед Мороз. Я сразу стал Дедом Морозом, но продолжаю в него верить», — пошутил Александр Олешко.

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