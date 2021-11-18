«Тахикардия вновь»: Нонна Гришаева впечатлила стройной фигурой в платье-«рыбке»

Артистка выступила на концерте в наряде с акцентом на талии и зоне декольте.

Исполнительница главной роли в сериале «Папины дочки» Нонна Гришаева разместила на личной странице фотографию с подготовки к выступлению. Знаменитость облачилась в силуэтное платье.

Актриса отдала предпочтение пудровому цвету и крупным стразам. Ажурное платье Гришаева дополнила массивными серьгами из полупрозрачных кристаллов. Также знаменитость украсила тонкие пальцы кольцами с огромными камнями.

«Сегодня в Кремлевском концертном зале на вечере памяти легендарного Леонида Дербенева. Когда на таких ответственных мероприятиях встречаешь своих друзей, уже не так страшно», — призналась Гришаева.

Нонна предстала в платье с силуэтом «рыбка», подчеркнув таким образом свою тонкую талию. Женственные изгибы актрисы впечатлили ее поклонников.

«У меня тахикардия вновь. Вы волшебны, леди совершенство», «Вы самая красивая и ослепительная девушка», «Нонна, вы шикарная женщина», — написали фолловеры Гришаевой.

Напомним, ранее Нонна Гришаева появилась на кинопремии в полосатом костюме. Аутфит знаменитости с дизайном под зебру сильно удивил стилиста.

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