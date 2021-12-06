С ноткой буржуазности: Бородина появилась с сумочкой-питомцем в трендовом жакете в клетку «пье-де-пуль»

Ксения Бородина похвасталась перед подписчиками в личном блоге новым луком, сочетав довольно неожиданные элементы гардероба.

Ведущая шоу «Перезагрузка» на ТНТ примерила трендовый полуприлегающий жакет прямого кроя в актуальную клетку «пье-де-пуль». Ее еще называют «гусиная лапка», «куриная лапка», «зуб собаки», иногда «ломаная клетка».

«Если вам необходимо внести в ваш гардероб ноту буржуазности, используйте ее классический размер. Если вы хотите создать нечто экстравагантное, то используйте ее крупный размер», — рассказала ранее на шоу Первого канала «Модный приговор» Эвелина Хромченко.

Ксения Бородина сочетала с жакетом в клетку брюки с принтом граффити, а также не забыла про милый аксессуар, перекинув через плечо сумочку-питомца с изображением мордашки леопарда.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.