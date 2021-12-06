Как к такой светленькой не подойти? Дочь Навки очаровала китайских туристов в Дубае

Надя Навка прилетела в Эмираты, чтобы выступить вместе с мамой.

Татьяна Навка привезла в Дубай свое ледовое шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Вместе с ней на арену выходили Алина Загитова и маленькая дочь Надя Пескова. Театрализованное представление прошло при аншлаге.

На улицах Дубая белокурую и светлокожую Наденьку ждал другой аншлаг — абсолютный успех у китайских туристов. Известно, что ничто так не ценится в Поднебесной, как бледная кожа, которую они старательно прикрывают на солнце. Поэтому нежный вид русской девочки вызвал у них настоящий трепет.

Кроме того, у китайцев считается хорошей приметой сфотографироваться со светленькой девочкой, дескать, такие кадры приносят счастье.

Очарованные Надей иностранцы окружили малышку и попросили ее с ними запечатлеться. Юная спортсменка, хоть и немного опешила, не стала отказывать людям.

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