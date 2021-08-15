Ирина Пегова в кантри-платье с принтом «мильфлер» отдохнула в отеле-особняке на Волге

Звезда похвасталась сырниками на завтрак, которые считает лучшими после маминых.

Ирина Пегова после отпуска в турецком Бодруме, решила провести несколько дней на Волге. Актриса остановилась в отеле-особняке, расположенном в Плесе на Волге. Гостиница-бутик имитирует атмосферу жилого купеческого особняка XIX века. В ее интерьерах дизайнеры использовали антикварную мебель.

Больше всего Ирина Пегова полюбила террасу ресторана этого отеля, где появилась за завтраком в кантри-платье с актуальным рисунком «мильфлер». Актриса заказала сырники с запеченной грушей.

«Идеальный завтрак! Лучшие сырники, после маминых!» — восхитилась звезда российского кино.

К слову, ранее рецептом нежных сырников поделился телеповар Илья Лазерсон. Он рассказал, как приготовить их с минимумом муки, но при этом хорошо держащими форму.

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