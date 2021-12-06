«Хоть и белое, но стройнит»: Дарья Пынзарь покрасовалась в мини-платье с оборками и прорезью на груди

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь призналась, что в восторге от своего образа.

Бывшая участница «Дома-2», а ныне ведущая этого реалити-шоу Дарья Пынзарь — обладательница прекрасной стройной фигуры.

Любой наряд на Дарье Пынзарь сидит идеально. Звезда телестройки обожает заказывать обновки по Интернету и терпеть не может ходить по магазинам.

На этот раз Дарья Пынзарь покрасовалась в сториз микроблога в платье, которое приобрела онлайн.

«Девочки, посмотрите, какое красивое платье, — комментирует в кадре свой наряд Дарья Пынзарь. — Хоть и белое, но очень стройнит. Ткань идеальная. Все выполнено просто супер. Мне очень нравится. Как вам такой образ? Голосуйте».

Дарья Пынзарь покрасовалась перед зеркалом, походила туда-сюда, повертелась, показывая свои точеные формы и тонкую талию.

Белое платье с оборками по подолу и прорезью обнажило пышную грудь Дарьи Пынзарь, делая наряд не только красивым, но и соблазнительно-пикантным.

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