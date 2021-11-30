В модном оттенке экрю: Пынзарь в меховой куртке-авиаторе, как у Бузовой, вышла на прогулку

Александр Рогов на авторском YouTube-шоу Rogov live этой осенью и зимой рекомендовал модницам меховую куртку-авиатор, которая стала настоящим хитом сезона.

Она не только имеет стильный вид, но и очень теплая, поскольку чаще всего шьется из овчины и обязательно имеет меховой воротник.

«Авиатор — очень классная куртка! И если у вас есть возможность куртку-авиатор приобрести, обязательно это сделайте. Это вещь вне времени, а в этом сезоне особенно громкая единица как мужского, так и женского гардероба», — сказал Рогов.

Тренд уже поддержала Ольга Бузова, которая выбрала модель оттенка экрю, Дарья Пынзарь тоже не смогла отказаться от модной вещицы и тоже купила куртку в этом актуальном тоне белого.

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