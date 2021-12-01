«Какой тигр этот лев!»: Дарья Пынзарь нарастила экстремально длинные волосы и сделала завивку

Ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь решилась на смелое преображение перед Новым годом.

Бывшая участница «Дома-2», а ныне его ведущая Дарья Пынзарь решила сменить имидж. Не кардинально, но все же.

Несколько часов Дарья Пынзарь провела в салоне красоты другой экс-участницы «Дома-2», Алены Ашмариной, чтобы превратиться в настоящую длинноволосую диву.

В салоне ей не только нарастили локоны, но и завили их, что не характерно для образа Дарьи Пынзарь. Обычно она носит прямые волосы.

Сама Дарья Пынзарь осталась в восторге от своего преображения. В сторис микроблога ведущая «Дома-2» показала, как стала выглядеть после посещения салона красоты.

«Какой тигр этот лев! — витиевато высказалась по поводу новой прически Дарья Пынзарь. — Несколько дней хочу с такой экстремальной длиной походить, потом немного подрежу. Сейчас рука не поднялась. Немножко побалую вас длинными волосами. Ммм, красота!»

Напомним, на днях нарастила волосы еще одна экс-участница «Дома-2», Саша Черно. Вероятно, тоже в рамках подготовки к предстоящему Новому году.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.