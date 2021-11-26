Сама нежность: Дарья Пынзарь в белоснежной шубке с эполетами отметилась на прогулке

Дарья Пынзарь уже несколько лет живет на две страны: Россию и Турцию. Она в Москве работает ведущей на «Доме-2», а также содержит свой магазин одежды.

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Ну а в солнечной Аланье наслаждается теплом. Именно здесь один из ее сыновей пошел в школу. Кроме того, вместе с мужем Сергеем Пынзарем Дарья занимается в Турции продажей недвижимости.

Естественно, что на Средиземном море модный арсенал знаменитой блондинки состоит в основном из легких платьев и купальников. А вот на родине звезда телестройки обычно облачается в уютные спортивные костюмы, пуховики и шубки.

В одной из них Дарья Пынзарь предстала на прогулке, выбрав белоснежную модель с модными эполетами. Ведущая предпочла двубортную модель, которая, по заверениям Эвелины Хромченко, неизменно стройнит.

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