«Так счастлива»: похудевшая на девять килограммов Наталья Рудова подразнила точеной фигуркой в бикини

Актриса Наталья Рудова получает удовольствие, глядя на свое отражение в зеркале.

Вот кто заранее начал готовиться к Новому году, так это актриса Наталья Рудова. Звезда сериалов уже больше четырех месяцев сидит на строгой диете, чтобы похудеть.

Она отказалась от мучного и сладкого и в итоге ушла в минус на целых девять килограммов.

«Вы даже себе не представляете, как я счастлива! Мой вес никогда не был таким большим, как с начала похудения! Много факторов способствовало набору веса, но и то, что я злоупотребляла вкусняшкам. Итог — 4,5 месяца борьбы, и я минус 9 килограммов! Еще неделя до окончания моей диеты, но я уже так счастлива!» — поделилась Наталья Рудова.

Она призналась, что изначально планировала избавиться от семи килограммов, но потом захотела большего. Сейчас ее цель — минус десять килограммов, то есть до нее актрисе остался всего килограмм.

В качестве доказательства Наталья Рудова разместила собственное фото, на котором позирует в бикини, демонстрируя подтянутое, упругое и роскошное тело.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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