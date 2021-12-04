«Тут я +8. Видно?»: Рудова в желтом бикини показала, какими сдобными были ее формы до похудения

Звезда кино и сериалов Наталья Рудова счастлива – за прошедшую осень она целенаправленно похудела на 8 килограммов. Красотка регулярно хвастается своими достижениями, демонстрируя фигуру в бикини. В талии и бедрах она лишилась 8 сантиметров.

Кто-то из подписчиков актрисы попросил ее показать, как она выглядело «до» своего марафона стройности. Но девушка призналась, что специально такие кадры не снимала. Зато смогла найти в архиве видео с отпуска.

«Никто не хочет на себя в плюсе смотреть. Тут я +8. Видно?», — подписала красотка.

На кадрах Рудова нежится в бассейне на Мальдивах. Девушка в желтом бикини со сдобной фигурой выглядит гармоничной.

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