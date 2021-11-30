Потеряла бдительность: Рудова в черном лифе без пуш-ап бесстыдно предъявила грудь в камеру

Красавица-актриса будоражит воображение поклонников не в первый раз, но так расслабленна еще, пожалуй, не былоа.

Этой осенью многие знаменитости успели отдохнуть на морских заграничных курортах, и не по одному разу. Но пока другие звезды наслаждаются отпуском в жарких странах, актриса Наталья Рудова вынуждена скучать по морю и солнцу в зимней Москве.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» не может отправиться на отдых, а потому довольствуется воспоминаниями.

Рудова предалась ностальгии у себя в микроблоге и разместила несколько кадров из беззаботного отпускного времени.

На одном из фото красотка позировала в черном лифе от бикини, красиво представив его перед камерой. Тонюсенькие лямочки купальника едва удерживают грудь блондинки, которой и пуш-ап не нужен.

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