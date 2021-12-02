Любит подразнить: Рудова соблазнительно запечатлела прелести в откровенном наряде

Актриса не стесняется демонстрировать то, что обычно скрыто от посторонних взглядов у девушек.

Звезда сериалов «Молодежка» и «Татьянин день» Наталья Рудова за осень сильно похудела. Красотка взяла с себя обещание сбросить 10 килограммов, и у нее хорошо получается — уже минус 7. Демонстрировать точеные формы накануне актриса отправилась на светский раут.

Поскольку на вечере живой музыки тему пикантных ракурсов полностью раскрыть не удалось, Рудова запечатлела себя в машине по дороге домой. Красотка позировала для видео селфи, демонстрируя обнаженные ноги в высоком разрезе платья.

Для пущего эффекта Рудова откинула подол платья. Под музыку из романтической драмы звезда запечатлелась, дразня прелестями точеной фигуры — декольте наряда тоже не отличилось целомудренностью.

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