«Помните мои джинсы?»: Саша Черно из «Дома-2» наглядно показала, как она похудела

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно уже почти два месяца усиленно худеет.
Ради фигуры своей мечты она прибегла к кардинальным мерам, которые помогут ей достичь успеха.
За пару месяцев Саша Черно потеряла порядка двадцати килограммов. Вместе с ними уходят и объемы. В сторис микроблога Саша Черно с помощью одежды доказала, что стала на порядок меньше.
«Я хочу наглядно показать, как я похудела. Помните, мои джинсы?» — написала Саша Черно.
Затем она поделилась видео, которое записала в начале октября. В кадре Саша Черно пытается влезть в джинсы. Но одежда не сходится на животе.
«Вот вторые джинсы, мне они сейчас маловаты. Будем мерить через месяц, потом через два. Ну что? Пожелайте мне удачи», — говорила Саша Черно тогда.
На следующем видео, которое снято 6 декабря, Саша предстала в тех же джинсах. Теперь она легко уместила в них свой живот и застегнула молнию.
Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!
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