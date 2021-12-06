«Помните мои джинсы?»: Саша Черно из «Дома-2» наглядно показала, как она похудела

Экс-участница проекта Саша Черно сумела втиснуться в брюки, которые еще недавно были ей малы.

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно уже почти два месяца усиленно худеет.

Ради фигуры своей мечты она прибегла к кардинальным мерам, которые помогут ей достичь успеха.

За пару месяцев Саша Черно потеряла порядка двадцати килограммов. Вместе с ними уходят и объемы. В сторис микроблога Саша Черно с помощью одежды доказала, что стала на порядок меньше.

«Я хочу наглядно показать, как я похудела. Помните, мои джинсы?» — написала Саша Черно.

Затем она поделилась видео, которое записала в начале октября. В кадре Саша Черно пытается влезть в джинсы. Но одежда не сходится на животе.

«Вот вторые джинсы, мне они сейчас маловаты. Будем мерить через месяц, потом через два. Ну что? Пожелайте мне удачи», — говорила Саша Черно тогда.

На следующем видео, которое снято 6 декабря, Саша предстала в тех же джинсах. Теперь она легко уместила в них свой живот и застегнула молнию.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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