«Я объявила своим друзьям о разводе с мужем»: Саша Черно сделала важное заявление

Муж Саши Черно, Иосиф Оганесян, в очередной раз довел ее до истерики. Саша призналась, что была близка к последнему шагу.

Экс-участники «Дома-2» Саша Черно и Иосиф Оганесян за время брака научились слышать друг друга и почти не дают поводов для скандалов в семье.

Но, как оказалось, молчание в ответ на провокации мужа — позиция, которую заняла Саша Черно, была неверной.

В итоге Сашу Черно прорвало на жуткую истерику, во время которой она объявила о разводе с Иосифом Оганесяном.

«А теперь о моих слезах вчера. И чтобы вы понимали. Я вчера объявила своим друзьям о разводе с мужем», — поделилась Саша Черно в микроблоге.

Она, правда, тут же добавила, что с мужем они помирились. Но стресс оба испытали ужасный.

«У Йоси есть особенность характера, к которой, в принципе, я уже привыкла, но иногда она меня очень сильно раздражает, — призналась Саша Черно в сторис микроблога. — Он любит выводить людей на эмоции. Занимается всякими подколами по отношению ко мне, к папе, к друзьям. Я решила, что буду просто молчать, чтобы не было скандалов. Но оказалось, так еще хуже. Если я долго молчу, то потом высказываю все в таком ужасном виде, что мало не покажется ни одному человеку, который в этот момент будет находиться рядом со мной. Вывод один — всегда надо разговаривать. Всегда!»

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