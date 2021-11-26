«Обалденно красиво!»: Саша Черно из «Дома-2» похвасталась новыми винирами

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно, судя по всему, решила в будущем составить конкуренцию звездам Голливуда.

В последнее время Саша Черно основательно взялась за себя. Мало того, она начала худеть и уже демонстрирует первые результаты борьбы за стройность, озвучивая периодически, сколько килограммов покинули ее тело навсегда.

А теперь еще Саша Черно будет поражать всех вокруг своей белозубой улыбкой. Накануне она провела два часа в кресле стоматолога — и вуаля!— улыбается как звезда Голливуда.

«Я, конечно, пока не буду вам ничего показывать. Но я хочу сказать, что это просто обалденно красиво. Вообще нереально. Я себе даже не представляла, что у меня вот будет именно так. Это очень круто», — сказала Саша на видео в сторис микроблога.

При этом она прикрывала рот рукой, чтобы, видимо, ее подписчики не обрадовались раньше времени такой красоте. Но уже в следующем сторис Саша Черно сверкнула белыми зубками.

«Сделали мне красоту, поставили композитные виниры. Без обточки, что для меня очень важно!» — написала Саша Черно в микроблоге.

Teleprogramma.pro просит своих читателей не следовать примеру звезд в вопросах, касающихся здоровья и красоты. Перед тем, как решиться на какую-либо процедуру, обязательно посоветуйтесь со своим врачом!

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