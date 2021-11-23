«Таешь на глазах»: Саша Черно ошеломила поклонников, озвучив, какой у нее сейчас вес

Бывшая участница «Дома-2» Саша Черно — девушка фактурная. Несколько лет подряд она то боролась с лишним весом, то набирала его.

Но сейчас, кажется, Саша Черно настроена решительно. Чуть больше месяца назад экс-участница реалити-шоу приняла кардинальные меры и с тех пор начала худеть не по дням, а по часам.

О своих достижениях в потере веса Саша Черно периодически докладывает подписчикам, которые очень переживают за Сашу и вместе с ней радуются победам.

«147!» — написала Саша Черно в микроблоге.

Таким образом она избавилась уже от тринадцати килограммов за месяц.

Саша Черно рассказала, что помогают ей следить за снижением количества килограммов умные весы.

Подписчики экс-участницы «Дома-2» поздравили Сашу Черно с новым ошеломительным результатом.

«Саша, ты большая молодец. Только вперед! Очень люблю вашу семью», «Молодец, Александра, лучше выглядеть стала, хотя ты мне всегда нравилась!», «Саша, ты таешь на глазах», — высказались в Сети.

Сайт Teleprogramma.pro настоятельно рекомендует своей аудитории не следовать примеру звезд в части похудения и всевозможных диет. По всем вопросам, связанным со здоровьем, нужно обращаться к врачам!

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