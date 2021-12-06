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Облака, взлетная полоса и вертолеты: какой торт подарила Боярская сыну на день рождения

Грише исполнилось три года.

Облака, взлетная полоса и вертолеты: какой торт подарила Боярская сыну на день рождения
Елизавета Боярская. Фото: Global look press

Елизавета Боярская, несмотря на большую популярность, ведет довольно закрытый образ жизни, делая ставку на семейные ценности. Свободное время она старается проводить со своим мужем Максимом Матвеевым и сыновьями Гришей и Андрюшей.

Летом все семейство отдыхает на даче под Санкт-Петербургом, где Елизавета Боярская и Максим Матвеев при поддержке старшего наследника собирают у водоемов мусор, а потом отдают на переработку.

Своих детей дочь Михаила Боярского старается не светить на публике. Очень редко она показывает в социальных сетях старшего сына и практически никогда — младшего. И только в день его трехлетия актриса выставила в личный блог фото с сюрпризом, который она с мужем устроила ребенку.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев. Фото: instagram.com/lizavetabo/

Елизавета Боярская украсила дом огромными надувными шарами. А также купила ему оригинальный торт в виде посадочной полосы в облаках с вертолетами и даже башней.

Торт. Фото: instagram.com/lizavetabo/

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