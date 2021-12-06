Облака, взлетная полоса и вертолеты: какой торт подарила Боярская сыну на день рождения

Елизавета Боярская, несмотря на большую популярность, ведет довольно закрытый образ жизни, делая ставку на семейные ценности. Свободное время она старается проводить со своим мужем Максимом Матвеевым и сыновьями Гришей и Андрюшей.

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Летом все семейство отдыхает на даче под Санкт-Петербургом, где Елизавета Боярская и Максим Матвеев при поддержке старшего наследника собирают у водоемов мусор, а потом отдают на переработку.

Своих детей дочь Михаила Боярского старается не светить на публике. Очень редко она показывает в социальных сетях старшего сына и практически никогда — младшего. И только в день его трехлетия актриса выставила в личный блог фото с сюрпризом, который она с мужем устроила ребенку.

Елизавета Боярская украсила дом огромными надувными шарами. А также купила ему оригинальный торт в виде посадочной полосы в облаках с вертолетами и даже башней.

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