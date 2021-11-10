Все ради кино: как Боярская без макияжа и в простой тельняшке училась дома играть на флейте

Елизавета Боярская сыграла в сериале «Седьмая симфония» флейтистку Веру Преображенскую. Историческую драму демонстрируют на канале «Россия 1».

В картине рассказано о тех событиях, которые предшествовали легендарному исполнению Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в Ленинградской филармонии в августе 1942 года.

Необходимо было в кратчайшие сроки собрать оркестр, однако людей, способных сыграть непростое музыкальное произведение, в осажденном городе почти не осталось.

Ради роли в сериале Елизавете Боярской пришлось освоить игру на флейте. Как проходили музыкальные уроки, актриса показала в личном блоге. На обнародованном видео она запечатлелась в простой тельняшке без макияжа и укладки, собрав волосы в небрежный пучок сзади.

«Упорные домашние репетиции, разбираю фрагмент из первой части симфонии. Самое сложное — штрихи», — рассказала в Instagram Боярская.

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