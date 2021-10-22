Каре и модная челка: Елизавета Боярская предстала в новом образе

В последних Stories личного микроблога жены Максима Матвеева – Елизаветы Боярской – появилась фотография из театральных кулуаров. Примечательно, что на снимке перед поклонниками предстала совершенно другая Боярская.

Дочь Михаила Боярского обсуждала с режиссером свою роль. Вместо привычно распущенных длинных волос, у Елизаветы было каре с челкой.

Отметим, что бьюти-преображение Боярской – всего лишь грим для спектакля «Братья Карамазовы». Премьера постановки прошла в МДТ прошлой осенью. Актрисе досталась роль Катерины Верховцевой. Хотя изначально Елизавета готовилась играть Грушеньку.

«Я долгое время репетировала Грушеньку, и буквально за год до состоявшейся уже премьеры Лев Абрамович принял решение приостановить действо, взять время на подумать. Через полгода мы вернулись к репетициям с совершенно другой концепцией, и вот тогда уже Лев Абрамович принял решение, что я буду Катериной Ивановной, а не Грушенькой», – рассказывала актриса buro247.ru.

Напомним, ранее Елизавета Боярская померила пальто самого модного оттенка и отправилась на променад с любимым мужем Максимом Матвеевым.

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