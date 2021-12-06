«Счастье быть твоими родителями»: Боярская трогательно поздравила младшего сынишку с трехлетием

В браке с Максимом Матвеевым она стала мамой дважды.

Актриса театра и кино Елизавета Боярская крайне редко показывает своих детей – у нее их в браке с Максимом Матвеевым двое. И если старшего Андрея, которому уже 9 лет, она нет-нет да и засветит в Instagram, то о младшем Грише старается вообще не говорить. Но в день его рождения сделала исключение.

Младшему сынишке Боярской исполнилось уже три годика. Мама нежно и трогательно поздравила малыша с этим знаменательным днем.

«Необыкновенное счастье быть твоими родителями, дорогой Гриша! Мы тебя очень любим! 3 года! Ура!!!», — трогательно написала мама.

К поздравлениям присоединились друзья и коллеги актрисы. Боярская приготовила для именинника тортик, который тоже показала у себя в микроблоге. Судя по оформлению лакомства, Гриша у нее очень фанатеет от самолетов.

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