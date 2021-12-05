Тандем брюнетки и блондинки: Волочкова предстала на шоу в кофейном платье на запах в компании с Кравец

Балерина выбрала также обувь на высоком каблуке с платформой.

Анастасия Волочкова приняла участие в шоу «Где логика?» на ТНТ, представ в «Главкино» в платье на запах в коричневых тонах. Балерина примерила с ними свою любимую обувь — туфли на платформе в сочетании с высокими шпильками.

Компанию балерине составила артистка проекта Comedy Club Марина Кравец, которая облачилась в черное Х-силуэтное платье.

«Друзья, завтра на канале ТНТ смотрите программу «Где логика?». Надеюсь, я не слишком глупо буду выглядеть. Спасибо огромное Мариночке за наш тандем, а ребятам Ивану Абрамову и Филиппу Воронину за интересную игру. И, конечно же, Азамат Мусагалиев, ты – красавчик!» — написала 5 декабря Анастасия Волочкова в личном блоге.

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