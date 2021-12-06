«Золотая четверка больше не соберется»: поклонники «Голоса» хотят, чтобы кресло Градского оставалось пустым

Телезрители, которые следят за событиями на шоу «Голос», признаются, что не представляют проекта без наставника Александра Градского.

В конце минувшей недели в эфир Первого канала вышла одна из двух последних программ шоу «Голос» с участием ныне покойного музыканта Александра Градского.

Во время «Нокаутов», которые записывались еще в середине ноября, Александр Градский уже чувствовал себя не очень хорошо. Очевидно, что ему было трудно говорить, но при этом он старался шутить.

Поклонники Александра Градского в соцсетях признаются, что не представляют себе шоу «Голос» с новым наставником, который, вероятно, заменит ныне покойного мэтра.

«Я думаю, что до окончания сезона «Голос» не надо замену искать, а кресло должно оставаться пустым, как память об Александре Борисовиче», «Золотая четверка больше не соберется. Такой Юбилейный сезон мы запомним надолго», «Не представляю, когда наставники пойдут на прямые эфиры без Александра Борисовича», «Будем смотреть, со светлой памятью вспоминать о невероятном музыканте», — высказались в Сети.

Напомним, Первый канал пока не принял решение о дальнейшем развитии событий на шоу «Голос».

Заменит ли кто-то покойного Александра Градского или же его подопечных возьмут под свое крыло действующие наставники, до сих пор неизвестно.

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