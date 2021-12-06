«На похороны не пришел»: поклонники критикуют Билана за отсутствие на прощании с Градским

Фанаты Димы Билана признаются, что разочарованы из-за того, что не увидели его на фотографиях с похорон Александра Градского.

Наставник шоу «Голос» Дима Билан публично скорбит о ныне покойном Александре Градском.

Чаще других он выкладывает видео с проекта с участием умершего музыканта, таким образом отдавая дань его памяти.

Пользователи же заподозрили Дмитрия Билана в лицемерии. На фотографиях с прощания с Александром Градским, которые стали достоянием общественности, поклонники Димы Билана его не увидели.

Они пришли к выводу, что вокалист и наставник шоу «Голос» не пришел проводить Александра Градского в последний путь, а ограничивается только скорбными постами в Instagram.

За это Дмитрия Билана подвергли критике. Недовольные комментарии пользователи оставляют в микроблоге исполнителя.

«На похороны не пришел!», «Нас это не касается, значит, для него это было личным. Обвинять в чем-либо может только родня Александра Борисовича. Но я уверен, они все понимают, в отличие от других», «А что это дает? При жизни нужно приходить и говорить», «Проводить в последний путь — это и есть дань уважения, как к человеку, как к наставнику. А вот это все, слезливые истории выкладывать, попахивает лицемерием. Я очень уважала Билана, но данный поступок, очень разочаровал», — высказались в Сети.

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