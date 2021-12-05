«Можно я вас поцелую?»: Пелагея бросилась к Градскому на последнем с его участием эфире шоу «Голос»

На проекте «Голос» начался новый этап. После «Поединков» участников шоу ждут «Нокауты».
Теперь из трех участников будет оставаться только один – по выбору наставника.
Две программы «Нокаутов» были записаны еще в середине ноября, когда был жив Александр Градский – наставник шоу «Голос».
В эфир уже успел выйти один из двух последних эфиров с участием Александра Градского. Одна из подопечных мэтра Юлия Курганова исполнила песню Black Dog группы Led Zeppelin.
Публика и наставники остались под впечатлением. Но самое большое потрясение от исполнения сложной роковой композиции испытала певица Пелагея – наставник «Голоса».
Как только Юлия Курганова закончила выступление, Пелагея вскочила со своего кресла и подбежала к соседнему, на котором сидел Александр Градский.
«Можно я вас поцелую за это, пожалуйста? Спасибо большое, Александр Борисович», — трогательно сказала Пелагея.
Она прижала к себе Градского и чмокнула мэтра в щеку. Тот был явно растроган.
Напомним, Пелагея и Билан взяли в свои команды двух учеников Александра Градского, которые должны были покинуть «Голос» после «Нокаутов».
Смотрите также
Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.