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«Можно я вас поцелую?»: Пелагея бросилась к Градскому на последнем с его участием эфире шоу «Голос»

Наставница проекта «Голос» Пелагея не сдержала эмоций после выступления подопечной Александра Градского.

«Можно я вас поцелую?»: Пелагея бросилась к Градскому на последнем с его участием эфире шоу «Голос»
Певица Пелагея. Фото: Global Look Press

На проекте «Голос» начался новый этап. После «Поединков» участников шоу ждут «Нокауты».

Теперь из трех участников будет оставаться только один – по выбору наставника.

Две программы «Нокаутов» были записаны еще в середине ноября, когда был жив Александр Градский – наставник шоу «Голос».

В эфир уже успел выйти один из двух последних эфиров с участием Александра Градского. Одна из подопечных мэтра Юлия Курганова исполнила песню Black Dog группы Led Zeppelin.

Публика и наставники остались под впечатлением. Но самое большое потрясение от исполнения сложной роковой композиции испытала певица Пелагея – наставник «Голоса».

Как только Юлия Курганова закончила выступление, Пелагея вскочила со своего кресла и подбежала к соседнему, на котором сидел Александр Градский.

Певица Пелагея поцеловала Александра Градского на шоу «Голос»
Певица Пелагея поцеловала Александра Градского на шоу «Голос». Фото: кадр шоу «Голос»

«Можно я вас поцелую за это, пожалуйста? Спасибо большое, Александр Борисович», — трогательно сказала Пелагея.

Она прижала к себе Градского и чмокнула мэтра в щеку. Тот был явно растроган.

Напомним, Пелагея и Билан взяли в свои команды двух учеников Александра Градского, которые должны были покинуть «Голос» после «Нокаутов».

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