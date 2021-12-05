«Можно я вас поцелую?»: Пелагея бросилась к Градскому на последнем с его участием эфире шоу «Голос»

Наставница проекта «Голос» Пелагея не сдержала эмоций после выступления подопечной Александра Градского.

На проекте «Голос» начался новый этап. После «Поединков» участников шоу ждут «Нокауты».

Теперь из трех участников будет оставаться только один – по выбору наставника.

Две программы «Нокаутов» были записаны еще в середине ноября, когда был жив Александр Градский – наставник шоу «Голос».

В эфир уже успел выйти один из двух последних эфиров с участием Александра Градского. Одна из подопечных мэтра Юлия Курганова исполнила песню Black Dog группы Led Zeppelin.

Публика и наставники остались под впечатлением. Но самое большое потрясение от исполнения сложной роковой композиции испытала певица Пелагея – наставник «Голоса».

Как только Юлия Курганова закончила выступление, Пелагея вскочила со своего кресла и подбежала к соседнему, на котором сидел Александр Градский.

«Можно я вас поцелую за это, пожалуйста? Спасибо большое, Александр Борисович», — трогательно сказала Пелагея.

Она прижала к себе Градского и чмокнула мэтра в щеку. Тот был явно растроган.

Напомним, Пелагея и Билан взяли в свои команды двух учеников Александра Градского, которые должны были покинуть «Голос» после «Нокаутов».

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