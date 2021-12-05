«Марина ухмыльнулась, а через две недели перезвонила»: что при жизни рассказывал Градский о знакомстве с молодой женой

Ныне покойный известный музыкант, наставник шоу «Голос» Александр Градский и киевлянка Марина Коташенко были вместе семнадцать лет.

Только за месяц до смерти Александр Градский женился на своей последней любви. Несмотря на то, что Марина Коташенко родила ему двух сыновей, Градский не спешил оформлять с ней отношения официально.

Они познакомились совершенно случайно, на улице.

«Подъехал на машине к девушке, как мне показалось, небесной красоты, — рассказывал при жизни Александр Градский в одном из интервью. — И решил: если я с ней не познакомлюсь, никогда себе этого не прощу! Хотя я был в тот момент не в лучшей форме — грязный, возвращался со стройки».

Чтобы у девушки, не понимавшей тогда, какого масштаба личность встретилась ей на дороге, не было шансов, Александр Градский тут же сказал, что он знаменитость.

«Девушка, у вас есть шанс прикоснуться к истории, к легенде, то есть!» — и заржал, как бы стесняясь. Марина ухмыльнулась, поскольку не только не узнала меня в лицо, но и вообще не знала, кто такой Градский, однако взяла мой телефон. А через две недели перезвонила…» — делился Градский.

Марина долго думала, поскольку ее, вероятно, смущала разница в возрасте — 35 лет. Но все же решила не упускать свой шанс. В 37 лет Коташенко стала вдовой.

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