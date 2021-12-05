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«Наколка – друг чекиста»: Александр Градский шутил и заводил публику на последней съемке шоу «Голос»

Ныне покойный музыкант Александр Градский, несмотря на плохое самочувствие, держался на публике отлично.

«Наколка – друг чекиста»: Александр Градский шутил и заводил публику на последней съемке шоу «Голос»
Александр Градский. Фото: Global Look Press

В эфир Первого канала вышел один из двух последних выпусков шоу «Голос» с участием ныне покойного музыканта и наставника проекта Александра Градского.

Было очевидно, что мэтр чувствует себя неважно. Он с трудом говорил, его мучила одышка. Но при этом Градский умудрялся шутить.

Открывала выпуск его команда. В первом «Нокауте» участвовали Алишер Каримов, Виктор Кириллов, Юлия Курганова.

Александр Градский на последнем эфире шоу «Голос» искрометно шутил
Александр Градский на последнем эфире шоу «Голос» искрометно шутил. Фото: кадр шоу «Голос»

Первым после их выступления заговорил наставник Леонид Агутин.

«Виктор, ваш наставник любит говорить, что не надо искать высокие ноты в произведении там, где их нет. И вот мы как раз слышим, как вы это делаете на протяжении второй половины песни», — сказал Виктору Кириллову Леонид Агутин.

«Наколка – друг чекиста», – вставил свой уместный комментарий Александр Градский.

Шутка Градского насмешила публику в зале, ведущего шоу Дмитрия Нагиева и наставников проекта.

Леонид Агутин
Леонид Агутин. Фото: кадр шоу «Голос»

«Я рад, — продолжил Агутин – А то я испугался. Может, все-таки нельзя этого делать. Но оказывается можно, как я и думал».

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