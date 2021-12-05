«Наколка – друг чекиста»: Александр Градский шутил и заводил публику на последней съемке шоу «Голос»

В эфир Первого канала вышел один из двух последних выпусков шоу «Голос» с участием ныне покойного музыканта и наставника проекта Александра Градского.
Было очевидно, что мэтр чувствует себя неважно. Он с трудом говорил, его мучила одышка. Но при этом Градский умудрялся шутить.
Открывала выпуск его команда. В первом «Нокауте» участвовали Алишер Каримов, Виктор Кириллов, Юлия Курганова.
Первым после их выступления заговорил наставник Леонид Агутин.
«Виктор, ваш наставник любит говорить, что не надо искать высокие ноты в произведении там, где их нет. И вот мы как раз слышим, как вы это делаете на протяжении второй половины песни», — сказал Виктору Кириллову Леонид Агутин.
«Наколка – друг чекиста», – вставил свой уместный комментарий Александр Градский.
Шутка Градского насмешила публику в зале, ведущего шоу Дмитрия Нагиева и наставников проекта.
«Я рад, — продолжил Агутин – А то я испугался. Может, все-таки нельзя этого делать. Но оказывается можно, как я и думал».
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