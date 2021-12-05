Какой стиль посоветовал Васильев полным женщинам, чтобы выглядеть стройнее

Сейчас ми-парти актуален, хотя впервые вошел в моду несколько сотен лет назад.

Александр Васильев в программе «Модный приговор» рекомендовал пышным женщинам, которые хотят выглядеть стройнее, обратить внимание на стиль ми-парти.

Он очень актуален в настоящий момент, и представляет собой двухцветную одежду с вертикальным делением на разные цвета.

Брюки в таком половинчатом стиле встречаются уже в X веке, но наибольшее распространение ми-парти получил в мужской моде XIV-XVI вв. Сейчас его с успехом носят как мужчины, так и женщины.

По словам Александра Васильева, такое деление на цвета «съедает» львиную долю объема, визуально сужая фигуру.

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