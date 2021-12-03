Арзамасова похвасталась новым образом с пуховым пальто оливкового цвета и ботинками на тракторной подошве

Елизавета Арзамасова решила вынести на суд своих поклонников новый образ в стиле милитари. Актриса рассказала фолловерам, что составила его, не выходя из дома, при помощи интернет-магазина.

Звезда запечатлелась в комплекте оттенкеа хаки, который состоял из юбки, пошитой из экокожи, а также короткого кардигана.

Поверх она накинула пуховое пальто оливкового цвета с острыми лацканами, а на ноги — ботинки на шнуровке с тракторной подошвой. Обувь, а также цвет кофты и юбки как раз говорили о милитари-стиле.

Ранее о тренде на стиль милитари рассказывал Александр Васильев. Он заметил, что военные образы никогда не потеряют своей актуальности.

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