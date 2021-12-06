Семейное Рождество: Кейт Миддлтон и принц Уильям хотели бы видеть Меган Маркл и принца Гарри в Лондоне

Кейт Миддлтон и принц Уильям купят подарки для детей Меган Маркл и принца Гарри. Вот только вручить их лично не получится. Герцоги Сассекские не приедут на новогодние праздники в Лондон. Хотя ранее упорно ходили слухи, что пара собиралась навестить родственников.

«Есть много моментов, которые входят в логистику и планирование семейного Рождества, поэтому, конечно, персонал уже знает, что Гарри и Меган не приедут», — пишет Express.

Сассекские тем временем планируют отмечать Рождество в своем доме в Калифорнии. Есть мнение, что перед праздниками они все-таки покажут свою дочь Лилибет Диану, которой в начале декабря исполнилось полгода.

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